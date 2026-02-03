2月3日は節分です。新潟県三条市の本成寺では、毎年恒例の鬼踊りが披露され、迫力ある鬼の姿に子どもの泣き声が響きました。400年の歴史がある三条市本成寺の鬼踊りは、毎年恒例の節分の伝統行事です。ものづくりの街・三条らしく、斧や刃物を手に暴れまわる5色の鬼。赤鬼は『悪い心』、青鬼は『欲深い心』、黄鬼は『甘えの心』など5色の鬼は人間の煩悩を表しています。鬼に抱き上げられた子どもは健康に育つと言われていますが、