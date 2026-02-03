ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」が4日、初日を迎える。3日は前検が行われた。地元の湯川浩司（46＝大阪）に評判の25号機が渡った。「僕は引いてないよ。最後に残っていただけ」。選手班長とあって、これはその通り。残り物に福があった。「出て行くことはなかったけど、握り込みの反応は良かった」。前検からまずまずなら楽しみあり。初日後半10Rは絶好枠で登場。押し切り濃厚だ。