欧州連合（EU）の旗と欧州委員会の本部ビル＝2025年12月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は3日、中国の風力発電機メーカー、金風科技（ゴールドウインド）への詳細な調査を始めたと発表した。政府からの補助金を受けた同社が、EU域内の公平な競争を阻害し、欧州産業に悪影響を与える恐れがあると懸念している。欧州委は2024年から、複数の風力発電関連企業を予備的に調査した。