金融庁の金融審議会（首相の諮問機関）は3日、総会で地方銀行といった地域金融機関の機能強化策を盛り込んだ作業部会の報告書案を了承した。暗号資産の規制を強化する報告書案もまとめた。金融庁は案を踏まえて、衆院選後の特別国会で関連法の改正案をそれぞれ提出する考えだ。地域金融の報告書案では、地銀に加え信用金庫や信用組合の資本強化を後押しする金融機能強化法の延長や拡充を提示した。経営体力の増強を支援し地域