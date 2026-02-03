【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は、2022年のウクライナ侵攻以来、ロシアが国際大会から除外されていることについて「解除すべきだ。この措置は何も達成できておらず、さらなる不満と憎しみを生み出しているだけだ」と復帰を支持する考えを示した。2日、英スカイスポーツが報じた。FIFAと欧州連盟（UEFA）は主催大会にロシアの代表、クラブチームが出場することを全面的に禁止している。ウク