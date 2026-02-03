歌手の松田聖子（63）が、3日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポン（ANN）Premium」（後8・00）に出演。忘れられない曲について語った。1980年4月に「裸足の季節」でセンセーショナルなデビューを飾った聖子。ルックスだけでなく、抜群の歌唱力でもファンを魅了し、瞬く間にトップアイドルとなった。そのデビュー曲について「一番最初に裸足の季節をいただいた時に、イントロが本当にさわやかで。4月1日デビ