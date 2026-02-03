【目撃】阪神・宜野座キャンプに３日から訪れた糸井嘉男スペシャルアンバサダー（４４）。選手たちの練習が終了したサブグラウンドに登場しました。「気になっていた」というサブグラウンド奥に新設された雨天練習走路「めんそー路」へ。「めんそー路」は雨天時のダッシュ練習用に宜野座村が建設したもので全長はちょうど１００メートル。中に入って超人の魂に火が付いたのか?ウサイン・ボルト風?のポーズを決めると全力ダッシュ、