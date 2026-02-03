メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市熱田区で、作業用のゴンドラが傾き、男性が転落して死亡しました。 3日午後3時半前、熱田区の名古屋神宮郵便局で、作業関係者から「ゴンドラが傾いて作業をしていた人が地上に落ちた」と119番通報がありました。 警察によりますと、落下したのは30代くらいの作業員の男性で、病院へ搬送されましたが、午後4時半すぎに死亡しました。 男性は外壁を塗装するための足場を設置しよう