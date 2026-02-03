メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠がタイトル防衛を目指す、王将戦七番勝負の第3局の1日目が終了しました。 今期の王将戦七番勝負は、5連覇を目指す藤井六冠に、前期に続いて永瀬拓矢九段が挑戦していて、対戦成績はここまで1勝1敗となっています。 対局は東京都立川市の「オーベルジュときと」で、3日午前9時に永瀬九段の先手で始まりました。 注目の勝負めしは、藤井六冠が「