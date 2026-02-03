MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。1月27日（火）の放送では、生徒から届いた書き込みを紹介していきました。新しい学校のリーダーズ――新しい学校のリーダーズの音楽が受験生に寄り添うSUZUKA：今夜はこちらの授業をお届けしま