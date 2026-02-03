21:00 ブラジル鉱工業生産指数（12月） 予想0.6%前回-1.2%（前年比) 22:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり） 23:40 ボウマンFRB副議長、WSJ主催イベント出席（質疑応答あり） 米自動車販売（1月） 米主要企業決算 AMD、メルク、ファイザー、テイクツー、ペプシコ ※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性