3日は節分です。長野市の善光寺では恒例の節分会が開かれ、福を求める大勢の人でにぎわいました。「鬼は外～福は内～」掛け声と共に善光寺本堂の回廊からまかれる福豆や菓子。福を求め、県内外からおよそ1500人が訪れ、にぎわいを見せました。今年で72回目となる「節分会」にゲストとして招かれたのはタレントの井上咲楽さんです。このほか、福男や福女などおよそ600人が福豆や菓子をまきました。また、善光寺近くにあ