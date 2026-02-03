昨年１２月２３日に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さんの長男・智春さんが３日、都内で行われた日本ゴルフジャーナリスト協会（ＪＧＪＡ）特別賞の表彰式に出席し、５日に納骨式を行うことを明かした。尾崎さんは２４年に故郷・徳島県に自身のお墓を建てたという。智春さんは「五重塔のようになっている真ん中がゴルフボールの形に掘った。親父は『誰が行ってもジャンボ尾崎だと分かる墓を作りたい』と。