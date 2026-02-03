記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月3日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は3日の記者会見で、日本側が深海からレアアース泥の採取に成功したと発表したことに関し「われわれは、日本国内で近年、このような報道が相次いでいることに留意している」と述べた。