悪魔のおにぎりならぬ、悪魔の納豆ごはん 悪魔のおにぎりが大ブームになった時を覚えていますか？ごはんに青のりと天かす、麺つゆを混ぜて作るおにぎりは、「ハイカロリーだけどやみつきになる、悪魔的なおいしさ」と話題になりました。 今回はそんな悪魔のおにぎりをアレンジした、悪魔の納豆ごはんを紹介します。普通の納豆ごはんがやみつきになるおいしさに大変身！ 材料はたったの5つです。家にある調味料で、誰でも簡