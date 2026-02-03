日本ゴルフジャーナリスト協会の表彰式が3日、都内で行われ、特別賞を受賞した故ジャンボ尾崎さんの長男で、NPO法人JUMBOスポーツソリューション理事長の智春さん（54）が出席し会見に応じた。昨年12月にジャンボさんが亡くなって以降、初めて公の場に姿を見せた智春氏は、ジャンボさんの闘病中の様子などについて語った。ジャンボさんは24年10月から抗がん剤治療を受けていたが、その副作用で調子がすぐれないこともあった