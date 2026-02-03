JRAを含めた全国からの騎手招待レース「第23回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ」が3日、川崎競馬場で行われた。9R1着、11R2着で合計88点を獲得したJRAの戸崎圭太（45）が第9回、第17回に続く3度目の優勝。賞金200万円を手にした。2位は初出場の小牧太（58＝兵庫）、3位は石川倭（30＝北海道）だった。戸崎は「初戦は2000メートルが合っていた。最後は馬の力でかわしてくれた。1戦目を勝てたことで、2戦目は落ち着いて