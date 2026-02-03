友達が多くて社交的な旦那さん。一見すると、賑やかで楽しそうな家庭に見えるかもしれません。しかし…家族の都合もお構いなしに深夜に人を連れてくる姿にモヤモヤ…。妻の気持ちを置き去りにするその態度、許し続けてはいけない…？漫画を読む「急に人を連れてくる夫」＞＞つづきはこちら！※この記事は【2025年】掲載「急に人を連れてくる夫」をダイジェスト版でお届けしています。(ウーマンエキサイト編集部)