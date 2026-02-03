３日午前１０時半ごろ、山形県大石田町で５５歳の男性が小屋の雪下ろしをしていたところ地面に転落し、右ひざの骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、３日午前１０時半ごろ、大石田町の燃料店で、この店の従業員の５５歳の男性が小屋の雪下ろしをしていたところ、足を滑らせておよそ３．５メートル下の地面に転落しました。 当時男性は、小屋の屋根の上で休憩し、雪下ろしを再開しようと立ち上がった際に足を滑ら