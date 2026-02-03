ニッポン放送では、3月に開幕する『2026 ワールドベースボールクラシック東京プール』以降の『2026 ワールドベースボールクラシック』を実況生中継で届けるが、きのう2日の放送で『垣花正 あなたとハッピー！』『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』『ナイツザ・ラジオショー』の3番組で、観戦ペアチケットをプレゼントすることが発表された。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手『あなたとハッピー』では「WBC