3日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、7日（土）と8日（日）に岡崎中央総合公園総合体育館で開催されるSVリーグ男子第13節のサントリーサンバーズ大阪戦にて、「Sweet Valentine’s FES」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本イベントではバレンタインデーにちなんだグルメFESを開催するほか、スペシャル企画を実施。クラブのチ