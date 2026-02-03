3日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、7日（土）と8日（日）にエア・ウォーターアリーナ松本で開催されるSVリーグ男子第13節の東レアローズ静岡戦で来場者プレゼントを行うと発表した。 今回、VC長野はチームのユニフォームスポンサーであるTPR株式会社協賛のもと、各日先着1,000名に応援Tシャツをプレゼントするとのこと。応援T