NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の出演者が3日、千葉・成田の成田山新勝寺と、大阪・寝屋川の成田山不動尊の節分祭にそれぞれ参加した。【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開成田山新勝寺には、小一郎役の仲野太賀、直役の白石聖、とも役の宮澤エマ、前田利家役の大東駿介、柴田勝家役の山口馬木也が参加。そして、成田山不動尊には藤吉郎役の池松壮亮、寧々役の浜辺美波が参加。