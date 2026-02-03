ガザ南部ハンユニスで、域外移送のためラファ検問所へ向かう前のパレスチナ人＝3日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は3日、ガザとエジプトの境界にあるラファ検問所を通じた住民の往来再開の初日となった2日にガザを離れたのは傷病者5人とその付き添いだったと明らかにした。イスラエルメディアは当初、1日当たり傷病者約50人がエジプトへ移送されるとの見通しを伝えていたが、初日はわずか