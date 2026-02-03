開幕戦に向けて調整する横浜ＦＣの細井＝ＬＥＯＣトレーニングセンターＪ２横浜ＦＣは３日、大卒新人のＤＦ細井響（２２）が今年から主将に就任したと発表した。ルーキーでは異例の抜てきで、クラブを通じて「ピッチ上では年齢は関係ないので、チームの勝利のために声を出し、勝てる集団をつくっていきたい」と抱負を語った。千葉県出身で、対人守備や精度の高い左足キックが武器。昨季は新潟医療福祉大に所属しながらＪリーグ