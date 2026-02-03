レバレジーズは2月3日、企業のDX／AXの実現に向け、戦略立案から実行までを一気通貫で支援する新会社「レバレジーズ・コンサルティング・グループ」を設立し、同日より事業を開始したと発表した。コンサルタントおよびエンジニアを含む100名規模の支援体制を構築し、今後3年間で600名超への体制拡充を予定しているという。新会社「レバレジーズ・コンサルティング・グループ」のロゴ○戦略立案から実行まで一貫して支援レバレジー