重たいバッグは肩が凝って疲れる……。そんな悩みから解放されたいなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場している、人間工学に基づいて考えられた“からだよろこぶシリーズ”のバッグがおすすめです。軽量仕様や肩にかかる負担を軽減できる太めのショルダー紐、底面をカーブさせることで体にフィットしやすい構造などを備えた「優秀バッグ」があれば、ストレスフリーにお出かけできそうで