結婚をしない理由は人それぞれですよね。友人のN穂さんは10代で子宮がんを患い手術で子宮を全摘出していたため結婚をせずに保育業界で働いていました。そこに嫌味な知人のYさんが保護者として現れてしまい！？ 今回は筆者の友人から聞いた嫌味な知人との金銭トラブルエピソードをご紹介します。 嫌味な知人と保育園で再会！ 金の切れ目が縁の切れ目！？