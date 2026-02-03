俳優の木村拓哉が3日、都内で開催された映画「教場 Requiem」カーペットイベント＆完成披露舞台あいさつに、綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗、中江功監督と共に出席。観客にポップコーンを手渡しするサプライズで会場を沸かせた。【写真】観客にポップコーンを手渡しする木村拓哉本作は、木村が主演を務める「教場」シリーズの映画化で、1月1日より