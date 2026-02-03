ハイブリッド大型無人輸送機「彩虹ＹＨ−１０００Ｓ」。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶2月3日】中国航天科技集団傘下の第11研究院が開発した世界初のハイブリッド動力無人輸送機「彩虹YH-1000S」がこのほど、重慶市梁平区で初飛行に成功した。同院関係者が3日に明らかにした。同機は、2025年5月に初飛行に成功した無人輸送機「彩虹YH-1000」に続く新機種で、世界市場の需要に応じて迅速に改良されたモデルとなる。新エネル