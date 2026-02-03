退職代行サービス、「モームリ」の運営会社の社長らが、依頼者を弁護士に紹介し、報酬を受け取っていたとして、逮捕されました。元社員は、社長が違法と認識した上で口止めをしていたと話しています。■弁護士に依頼者を紹介…違法に報酬か「退職代行モームリ」とは、依頼者の代わりに勤務先に退職の意向を伝えるサービスです。「退職代行モームリ」運営会社「アルバトロス」社長谷本慎二容疑者「退職成功率は100％を維持してお