ラッパーでアーティスト・ちゃんみなの快進撃が止まらない。その活躍ぶりはメディアからも注目され、2日発売の週刊誌「女性自身」(光文社)でクローズアップされている。 昨年12月、自身がプロデュースしたガールズユニット・HANAと共に初登場を飾った「第76回NHK紅白歌合戦」では、歌唱中に過激な衣装を着用。さらに、男性ダンサーに抱えられた状態で、股を広げながら登場する演出が物議を醸