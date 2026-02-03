女優の川島海荷（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、妹の結婚式でのショットを公開した。着物姿でほほ笑むショットを投稿し「先日、妹の結婚式に行きまして……本当に幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました……心からおめでとう」と祝福。「お着物で参加する結婚式は初めて。しかも祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします」と締めている帯は祖母のものであると明かし、「今年は和装をたくさん