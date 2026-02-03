日本商工会議所の小林健会頭は、衆議院選挙に向けてほとんどの政党が消費減税を打ち出していることを受けて、「責任を持った財政政策をお願いしたい」と求めました。日商の小林会頭は、消費減税について、「影響なども含めて、非常に慎重に検討すべき」だと述べました。その理由として、消費税は年金、医療、福祉などの「社会保障」の貴重な財源であることをあげました。また、消費の現場での混乱のほか、消費減税によって「財政悪