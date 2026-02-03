スペイン人指揮官のペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの監督となり、これまで多くのタイトルを獲得してきた。初年度こそ無冠に終わったが、特にプレミアリーグでの支配力は高く、就任からここまで6度のリーグタイトルを獲得している。しかし、そんなペップでも攻略できない相手がいる。それは同リーグのトッテナムだ。今季はすでにリーグ戦で2度対戦しており、戦績は1分1敗、勝利することができなかった。直近のゲー