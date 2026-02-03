イングランドの2部に相当するチャンピオンシップのシェフィールド・ユナイテッドがプレミアリーグのマンチェスター・シティからカルヴィン・フィリップスを獲得したと発表した。契約は今季限りのレンタル移籍、完全移籍のオプションは含まれていない。12月に30歳となったフィリップスがリーズからシティに移籍したのは2022年のこと。MFを強化したいシティがリーズで存在感を示していたイングランド代表MFを獲得した。リーズ時代の