ペップ・グアルディオラのマンチェスター・シティでの時間は終わりを迎えているようだ。『the Telegraph』によると、プレミアリーグの各クラブの関係者たちは、今季でペップがシティを去ると予想しており、シティもスペイン人指揮官の退任に備えて動き出したという。シティとペップの現契約は2027年6月、来季の26-27シーズンまで残っている。同メディアによると、シティはペップの後任として元チェルシーのエンツォ・マレスカ、コ