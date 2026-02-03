札幌市教育委員会は、2026年2月3日、札幌市平岡中学校の教諭の男性（20代）を減給3か月の懲戒処分としたと発表しました。男性教諭は2025年8月16日午前7時30分ごろ、札幌市東区北24条東3丁目付近の交差点で、自家用車を運転中、信号機が赤色の表示であることに気がつかず交差点に侵入し、右から来た車と衝突し、被害者に骨盤骨折などのけがをさせました。市教委によりますと、男性教諭は平岡中学校から顧問をしている部活動の大会会