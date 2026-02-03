ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月中旬からからはじまる予定の今シーズンの代表活動を前に、現時点での日本代表候補５５人を発表しました。今年から始まる「ネーションズチャンピオンシップ」さらには、２０２７年のワールドカップに向けて、新戦力の発掘とともにチーム力のさらなる進化が求められるエディーＪＡＰＡＮ。今回の代表候補には、ＦＷ２９人、ＢＫ２６人の５５人の選手が選出されました。注目の