昨年公開された映画「栄光のバックホーム」で主演を務めた俳優の松谷鷹也が３日、東京・護国寺で節分祭に出席した。本殿前に設置された高台に登場した松谷は、集まった参拝に訪れた人たちに向かって豆を“大遠投”。映画での演技と同様、左腕を目いっぱい振って遠くの人にも豆を届け「奥の人にも届くように全力で投げた。皆さんに喜んでもらってよかったです」とはにかんだ。昨年は「栄光のバックホーム」で大きな話題を呼び