数万年前の日本にライオンが生息していたことが分かったと、日本や中国、デンマークなどの国際チームが発表した。従来はトラのものとされてきた国内化石のＤＮＡを分析した結果、約１万３０００年前に絶滅したとされる「ホラアナライオン」と特徴が一致したという。論文が米科学アカデミー紀要に掲載された。ライオンは現在、アフリカとインドの一部に生息し、同じネコ科のトラはアジアに分布している。日本では数万〜十数万年