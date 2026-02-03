国内最高峰の自動車レース「スーパーフォーミュラ」を主戦場に活躍するプロドライバー・Ｊｕｊｕ（野田樹潤）＝トリプルツリー＝が２日、２０歳の誕生日を迎えた。家族やチームメートとともに盛大にパーティーを行った。今季スーパーフォーミュラ参戦３年目を迎えるＪｕｊｕは元Ｆ１ドライバー・英樹さん（５６）を父に持ち、幼少期から天才ドライバーとして注目を集めている。チームの工場を神奈川・厚木から、富士スピードウ