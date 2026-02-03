歌手の松田聖子（63）が、3日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポン（ANN）Premium」（後8・00）に出演。昨年末の紅白歌合戦後の行動を明かした。紅組、白組の全出場者が歌い終わった後に、どちらにも属さない“究極の大トリ”として登場。きらびやかなライトの中で「青い珊瑚礁」を歌い上げ、世帯視聴率の瞬間最高1位の39・9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）をマークするなど、さすがの存在感を見せた。「