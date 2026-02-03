ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「私とフェムケアの話」。エッセイ集「ろうそくを吹き消す瞬間」を発売するなど、執筆も積極的に行う俳優の松井玲奈さん。多忙な日々で見つけた、不調との向き合い方とは？女性特有のつらさはひとりで抱えず、共有できる関係性を現場では“湯たんぽおばさん”してます（笑）17歳でアイドルグループに所属し、第一線を走り続けてきた松井玲奈さん。グループ卒業後は俳優として