1月下旬の大寒の頃から全国的に厳しい寒さが続いていました。4日（水）は立春です。暦通り、気温が上昇して春の気配が感じられそうです。予想最低気温です。4日朝まではまだ寒いです。西日本から東日本でも0度前後まで下がるところが多く、真冬の冷え込みが続くでしょう。予想最高気温です。日中は全国的に前日より高く、特に日本海側や北日本で5度以上高くなるところもあるでしょう。積雪の多い地域は気温が上がると雪解けによる