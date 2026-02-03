日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「浪人して受験を勝ち抜いた有名人逆転合格つかんだ勉強法ＳＰ」。フリーアナウンサーの羽鳥慎一は１年の浪人を経て、私大の難関として知られる早稲田大学政治経済学部に合格。「とにかく勉強しました。寝る時間以外は。ご飯、お風呂、トイレ以外は全部、勉強しました」と壮絶な受験勉強を振り返った。さんまが「いやー