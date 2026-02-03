中国電力企業連合会が2日に発表したデータによると、2025年の全国の新規発電設備容量は5億5000万キロワット（kW）に達した。うち風力発電と太陽光発電は合計4億4000万kWで、新規発電設備総容量に占める割合は80．2％となった。中央テレビニュースが伝えた。風力、太陽光、バイオマスによる新規発電容量は社会全体の新規電力消費量の97．1％を占めており、新たな電力需要を支える主体となっている。中国のグリーン電力供給能力は持