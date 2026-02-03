Ken Yokoyamaが、ニューシングル『The Ballad』を3月25日にリリースする。 （関連：Ken Yokoyama、90’sパンクカバーアルバムの本当の意義“あの時代、あのシーン、あの連帯感”を越えた思い） 本作の表題曲は、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のエンディングテーマに使用されており、バンド史上初のタイアップ楽曲かつ日本語歌詞での歌唱となる楽曲だ。 また、COBRAが1987年