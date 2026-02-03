長崎市の専門学校では、留学生が豆まきを体験して日本の伝統文化に触れました。 「欲張り鬼、怒りんぼ鬼、さぼり鬼だぞ」「鬼を退治するために家族は豆をまきました」「鬼は外～福は内～」 節分の意味や、恵方巻について、寸劇を見て学びました。 長崎市の長崎医療こども専門学校で開かれた「節分交流会」は日本文化への理解を深めてもらおうと毎年行われています。 今年は、去年10月に入学し