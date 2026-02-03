投開票まであと5日と迫った選挙戦。福山市が対象となる広島6区は自民党の前職に、新人2人が挑んでいます。広島6区に立候補したのは共産・新人の 高木武志 候補、自民・前職の 小林史明 候補、中道・新人の はたともこ 候補の3人です。■共産・新高木 武志 候補「今、緊急に求められているのは消費税の5％への減税であります大企業・富裕層優遇の税制を改め応分の負担を求めてまいります」共産・新人の 高木武志 候補は元福山市議